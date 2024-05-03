Değirmenciler, 500 milyon dolarlık hedefle İDMA İstanbul’da buluştu

Sektörün en büyük buluşmalarına imza atan İDMA, Rusya ve Endonezya duraklarından sonra anavatanına geri döndü. Yerli un, tahıl, yem, bakliyat üretim ekipmanları ve değirmen makineleri üreticileri, 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yeni ürün ve teknolojilerini 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 10’uncu İDMA İstanbul’da beğeniye sundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, ve İDMA Fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan’ın açılış konuşmalarıyla kapılarını ziyaretçilerine açan İDMA İstanbul sektörün dünyadaki en büyük markalarını tek çatı altında buluşturdu. Mısır, Fas, Rusya, Ukrayna, Bolivya, Endonezya ve Sırbistan’ın sektör temsilcilerinin de yer aldığı 10. İDMA İstanbul, 5. Uluslararası TABADER Zirvesi, sertifikalı değirmencilik ödülleri ve BBM Mutfak gibi çeşitli eğitim, seminer ve renkli etkinliklere sahne oldu.

“Un ihracatında dünya birincisiyiz”

10. İDMA İstanbul’un açılış töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Değerli sektör dernekleri başkanlarımın söylediği gibi Türkiye tarım sektöründe önemli başarılara imza atıyor. Un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında dünya ikincisi, yem ihracatında Avrupa birincisi sektörlerimizle ülkemizin tarım gelirleri önemli bir yükseliş ivmesi gösterdi. Tarım üreticilerimizin sigortası olan bu sektörlerimize ek olarak makine üretim sektörümüzün de başarılarından memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“İDMA artık tüm dünyada bilinen bir marka”

Un, tahıl, yem, bakliyat üretim ekipmanları ve değirmen makineleri üreticileri sektöründe düzenlediği başarılı uluslararası fuarlarla sektörün dünyadaki en büyük buluşmalarına imza atan İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan ise, şunları kaydetti: “Farklı şehirlerde ve coğrafyalarda tahıl, bakliyat, yem sanayi paydaşları ile gündemi değerlendirdik, teknolojilerimizi konuştuk. Ama bugün medeniyetlerin buluşma noktası eşsiz İstanbul’umuzda 120 ülkeden gelen misafirlerimizle İDMA çatısı altında uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün karşınızda hem bu sektörün bir gönüllüsü hem de Türk fuarcılık sektörünün bir temsilcisi ve neferi olarak bulunuyorum. Her iki sektör açısından büyük bir mutluluk ve heyecan taşıyorum. İDMA olarak sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayarak dünyanın sektöründeki en önemli organizasyonunu gerçekleştirmenin ve aynı zamanda Türk fuarcılığının bir temsilcisi olarak tüm dünyada tanınan marka bir fuar oluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bildiğiniz üzere İDMA’yı artık tam anlamıyla bir dünya markası haline getirdik ve farklı ülkelerde de gerçekleştirmeye başladık. Bu kapsamda ilk organizasyonlarını gerçekleştirdiğimiz Rusya ve Endonezya fuarlarımızla birlikte sektöre yeni pazarlar açma misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeni hedef pazarlarda İDMA fuarlarımızı gerçekleştirecek olmakla birlikte İDMA Rusya fuarımızın 2. sini 2025 yılı Nisan ayında yine Moskova’da gerçekleştireceğimizi burada sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.”