Avustralya’daki arz endişeleri demir cevheri fiyatlarını yükseltti

Demir cevheri vadeli işlemleri, Pilbara bölgesindeki limanların bir kasırga nedeniyle kapatılmasının ardından Avustralya'dan gelen arzın kesintiye uğrayacağına dair endişelerin desteğiyle perşembe günü yükseliş kaydetti. Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05:26 itibarıyla yüzde 0,31 artışla ton başına 818 yuan (118,45 dolar) seviyesinden işlem gördü. Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri ise yüzde 2,15 artışla ton başına 107,45 dolara yükseldi.

Pilbara Limanları tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Narelle Tropikal Kasırgası nedeniyle Ashburton, Cape Preston West, Dampier ve Varanus Adası'ndaki limanların kapatıldığı belirtildi. Bu durum, dünyanın en büyük ihracatçısı olan Avustralya'dan gelecek demir cevheri arzına yönelik endişeleri tetikledi. Ancak Çin'in demir cevheri merkezi olan Tangshan'daki üretim kısıtlamaları, talebin düşebileceği beklentisiyle fiyatlardaki kazançları sınırladı. Yerel yetkililer, 25 Mart tarihinde şehirde ağır hava kirliliği nedeniyle 2. seviye acil durum müdahalesinin devreye alındığını bildirdi.

Danışmanlık şirketi Mysteel tarafından yayımlanan notta, Tangshan'daki çelik fabrikalarının tesislerine giren hurda metal kamyonlarına yönelik kısıtlamalarla da karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu sırada yüksek enerji fiyatları küresel enflasyon endişelerine yol açarken, ABD faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Shanghai Metals Market tarafından yayımlanan bir notta, genel ihtiyatlı duruşun dökme emtialarda fiyat düzeltmesi riskini artırdığı vurgulandı. DCE üzerindeki diğer çelik hammaddeleri perşembe günü değer kaybederken, koklaşabilir kömür yüzde 0.96 ve kok kömürü yüzde 1.07 oranında düşüş gösterdi.