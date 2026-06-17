Çin talebi zayıfladı: Demir cevheri fiyatı 100 doların altını gördü

Demir cevheri fiyatları, deniz yoluyla arzın güçlü seyretmeye devam ettiğine ilişkin işaretler ve Çin'de talebin zayıfladığına yönelik verilerin etkisiyle mart ayından bu yana ilk kez ton başına 100 doların altına geriledi.

Veriler, Çin'de çelik üretiminin mayıs ayında yeniden daraldığını ve sabit varlık yatırımlarının pandemi döneminden bu yana görülen en düşük seviyelere indiğini gösterdi.

Singapur'da işlem gören demir cevheri vadeli kontratları ton başına 99,40 dolara kadar geriledi. Piyasa katılımcıları düşüşü, yüksek arz ve stok seviyeleri, Çin'deki zayıf talep görünümü ve gerileyen deniz taşımacılığı navlun ücretleriyle ilişkilendirdi.