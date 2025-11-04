  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Çin talebindeki zayıflık demir cevheri fiyatlarını baskılıyor
Çin talebindeki zayıflık demir cevheri fiyatlarını baskılıyor

Küresel demir cevheri fiyatları, Çin'deki zayıf talep ve sanayi faaliyetlerindeki yavaşlama nedeniyle düşüşünü sürdürüyor.

Ekim ayında Çin'in fabrika aktivitesinin yavaşlaması ve çelik üretimindeki düşüş, piyasalarda belirgin bir baskı oluşturdu.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,77 düşüşle 775 yuan/tona gerilerken, Singapur Borsası'nda Aralık vadeli demir cevheri yüzde 1,38 kayıpla ton başına 103,6 dolara indi.

Çin'in bu yılın ilk üç çeyreğinde çelik tüketimi yüzde 5,7 azalırken, ham çelik üretimi yüzde 2,9 geriledi. Bu durum, üçüncü çeyrekten itibaren demir cevheri stoklarının istikrarlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Diğer emtia fiyatları da düştü. Dalian Emtia Borsası'nda koklaşabilir kömür yüzde 0,97, kok ise yüzde 0,96 oranında değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerinde de düşüşler yaşandı.

Nervürlü demir yüzde 0,94, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,67, filmaşin yüzde 0,18 ve paslanmaz çelik yüzde 0,71 düştü. Ancak, Çin-ABD ticaret gerilimlerinin hafiflemesi piyasalardaki kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

