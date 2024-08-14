Çin verileri metal fiyatlarında erimeye yol açtı

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den gelen hayal kırıklığı yaratan kredi verileri, azalan talep ve yüksek arz tarafından zaten bastırılmış olan kötü piyasa duygusunu daha da kötüleştirmesiyle düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.30'da %2,51 düşüşle 719 yuan/ton (100,61 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Kontrat, seansın erken saatlerinde 10 Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan ton başına 715 yuan/tonu gördü.

Singapur Borsası'ndaki Eylül vadeli demir cevheri, %1,18 düşüşle 97,4 dolara geriledi ve 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Kontrat beşinci seansta üst üste 100 dolar/ton psikolojik seviyesinin altında kaldı.

Çin'in banka kredileri, temmuz ayında beklenenden daha fazla düşerek yaklaşık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi ve bu düşüş, ılımlı kredi talebi ve mevsimsel faktörler tarafından engellendi.

Analistler, birçok fabrikanın zarar ettiği göz önüne alındığında, sıcak metal üretiminin daha fazla düşüş belirtileri gösterdiğini kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri daha da düştü. İnşaat demiri %1,84, sıcak haddelenmiş rulo %1,97, filmaşin %2,11 ve paslanmaz çelik %0,77 düştü.

Temel metaller, Çin verileri talep endişelerinin pekiştirirken baskılandı

Temel metaller, Çin kredilerindeki beklenenden daha büyük düşüş hissiyatı kötüleştirmesiyle baskılandı. Ancak zayıf ABD üretici fiyatları verileri yakın bir faiz indirimi umutlarını güçlendirdi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.12'de yatay seyrederek 8.961 dolar/tondan işlem gördü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,6 düşerek 72.080 yuan/tona (10.080,98 dolar) indi.

Çin'in banka kredileri temmuz ayında beklenenden daha fazla düştü ve ılımlı kredi talebi ve mevsimsel faktörler nedeniyle yaklaşık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD üretici fiyatları, temmuz ayında beklenenden daha az arttı ve bu da enflasyonun ılımlı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

İşçiler, müzakerelerin çökmesinin ardından dünyanın en büyük bakır madeninde grev ilan etti ve bu durum üretimde büyük bir darbeye yol açabilir.

Analistler, hızlı bir çözüm umutları ve en büyük bakır tüketicisi Çin'den gelen zayıf talep arasında piyasanın şimdiye kadar sakin olduğunu söyledi.

LME'de alüminyum %0,5 düşerek 2.320,50 dolar/tondan, nikel %0,4 düşerek 16.255 dolar/tondan, çinko %0,1 düşerek 2.685 dolar/tondan, kurşun %0,1 düşerek 1.988 dolar/tondan, kalay ise %1,4 yükselerek 31.630 dolar/tondan işlem gördü.