Çin'de demir cevheri vadeli kontratları haftayı düşüşle kapattı

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,71 artarak ton başına 783 yuan (111,74 dolar) seviyesinde kapandı, ancak haftayı bir önceki haftaya göre yüzde 0,06 düşüşle tamamladı. Eş zamanlı olarak, Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge ocak vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,62 düşüşle ton başına 104,7 dolara geriledi.

Çin, cuma günü ham çelik üretimini düzenleme ve 2026'dan 2030'a kadar yasa dışı yeni kapasite eklenmesini yasaklama taahhüdünü yineledi. Bu açıklama, Japonya Demir ve Çelik Federasyonu Başkanı Tadashi Imai'nin perşembe günü Çin'in lisanslama sisteminin bu sorunlara etkili bir çözüm olmayacağını belirtmesinin ardından geldi.

Dünyanın ikinci en büyük çelik ihracatçısı olan Japonya, Çinli şirketleri aşırı üretimi ve düşük fiyatlı ihracatı teşvik eden devlet sübvansiyonlarından yararlanmakla suçlayarak küresel piyasa koşullarını kötüleştirdiğini iddia etti.

Çin’de emlak piyasası çelikte de zorluk yaratıyor

Tarihsel olarak en büyük çelik tüketicisi olan Çin'deki zor durumdaki emlak piyasası, 2021 ortalarından bu yana düşen konut fiyatları ve azalan satışlarla kalıcı bir düşüşle karşı karşıya. SteelHome verilerine göre, 26 Aralık itibarıyla Çin limanlarındaki toplam demir cevheri stokları haftalık bazda yüzde 2,26 artarak yaklaşık 148,8 milyon tona yükseldi. Buna karşılık, Mysteel danışmanlık şirketinin bildirdiğine göre, Çinli çelik fabrikaları tarafından tutulan beş ana karbon çelik ürününün stokları 25 Aralık itibarıyla 14,5 milyon tona gerileyerek ocak ayının sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

İlgili piyasalarda, DCE'deki diğer çelik yapım bileşenleri de düşüş yaşadı; koklaşabilir kömür yüzde 1,02 ve kok yüzde 1,12 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi de düştü; inşaat demiri yüzde 0,42, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,06 kayıp yaşadı, paslanmaz çelik sabit kalırken, tel çubuk yüzde 1,29 düştü.