Çin'den teşvik beklentileriyle demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'den gelen mali teşvik beklentileri ve güçlü kısa vadeli talebin etkisiyle demir cevheri vadeli işlem fiyatları yükseliş gösterdi. Bu artışta, Çin'in önümüzdeki beş yıl içinde maliye politikasını güçlendirme planları ve ülkenin yüzde 5'lik yıllık büyüme hedefini yakalama yolunda olması önemli rol oynadı.

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören Ocak vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,84 artışla 781 yuan/metrik tona ulaşırken, fiyatlar seansın erken saatlerinde 3 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 785 yuanı gördü. Singapur Borsası'ndaki gösterge Aralık vadeli demir cevheri ise yüzde 0,69 yükselerek 103,3 dolar/tona çıktı.

Çin Maliye Bakanı'nın önümüzdeki beş yıl boyunca maliye politikasını güçlendirme planlarını açıklaması, piyasada olumlu bir hava yarattı. Ülke ekonomisinin yıllık yaklaşık yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerlemesi de bu beklentileri destekliyor.

Talebe dair güçlü bir gösterge olarak, 13 Kasım itibarıyla ortalama günlük sıcak metal üretimi haftalık bazda yüzde 1,1 artışla 2,37 milyon tona yükseldi. Ancak, limanlardaki stokların artması ve sevkiyatların yükselmesi, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan faktörler arasında yer aldı.

Emtia piyasalarında cüruf kömürü ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,74 artarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık bir seyir izledi.

İnşaat demiri yüzde 0,98, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,92 yükselirken, filmaşin yüzde 0,18, paslanmaz çelik ise yüzde 0,12 düşüş kaydetti.