Çin'in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasaları etkiledi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs demir cevheri kontratı yüzde 0,43 düşüşle 808,5 yuan (117,25 dolar) seviyesine gerilerken, Singapur Borsası'nda Nisan demir cevheri kontratı yüzde 0,08 artışla 107,4 dolar/tondan işlem gördü.

BHP'nin Çin limanlarında bekleyen Jimblebar kargolarına yönelik alım kısıtlamalarının gevşetilmesi, bu hafta arz endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Ancak, denizyolu sevkiyatlarının halen yasak olması, gelecek hafta arzda sıkılaşma ve fiyatlara bir miktar destek sağlaması bekleniyor. Öte yandan, 242 örnek çelik fabrikasının günlük ortalama sıcak metal üretimi geçen haftaya göre 38.000 ton artış gösterdi ve önümüzdeki hafta daha da yükselmesi bekleniyor. Ancak, yüksek spot fiyatların işlemleri kısıtlamaya devam edebileceği belirtiliyor.

Çin Demir ve Çelik Birliği yöneticisinin açıklamasına göre, Çin'in çelik talebinin 2026'da yaklaşık yüzde 1 düşmesi, çelik ihracatının ise 2025 seviyelerine göre azalması bekleniyor. Ayrıca, Çin'in Eylül ayında madenciyle sözleşme anlaşmazlığı sonrası yasakladığı Jimblebar Fines'ın 172.000 tonluk bir kargosunun, ürün üzerindeki indirimler nedeniyle Hindistan'a satılması nadir bir durum olarak kaydedildi.

Çin Mineral Kaynakları Grubu (CMRG), 2026 tedarik sözleşmesinin şartlarını müzakere ederken BHP'nin diğer ürünlerine yönelik kısıtlamaları genişletmişti. Bu arada, Kolombiya, Çin dahil serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılan 14 çelik ve metal ürün ithalatına yüzde 35 tarife uyguladı.

DCE'deki diğer çelik yapım hammaddeleri de zayıfladı; koklaşabilir kömür yüzde 1,36, kok ise yüzde 1,07 düşüş yaşadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de düşüş gösterdi; inşaat demiri yüzde 0,67, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,42, filmaşin yüzde 1,09 ve paslanmaz çelik yüzde 0,85 geriledi.