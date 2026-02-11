Çin’in para politikası, demir fiyatlarını yükseltti

Çin Merkez Bankası'nın gevşek para politikası duruşunu teyit etmesinin ardından demir cevheri fiyatları Asya seansında % 0,2 artış kaydetti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören demir cevheri kontratı, ton başına 764,50 yuan seviyesine yükseldi. ANZ Research analistleri tarafından yayımlanan nota göre, fiyatlardaki bu seyir Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıklamalarıyla paralellik gösteriyor.

Banka, makul bir fiyat toparlanmasını ve istikrarlı ekonomik büyümeyi önceleyen "orta derecede gevşek" para politikası duruşunu sürdürme taahhüdünü yineledi. Söz konusu açıklama, vadeli işlemlerin istikrarlı kalmasında temel etken olarak öne çıktı.

Ancak analistler, demir cevheri piyasasında karşı rüzgarların arttığına dikkat çekiyor. Çin'in talebindeki yapısal düşüş ve bu düşüşü durduracak bir teşvik olasılığının düşük olması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturan ana unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Piyasa aktörleri ayrıca Gine'deki dev Simandou madenindeki üretim artış sürecini yakından takip ediyor. Raporda, söz konusu madendeki üretim artışının piyasadaki duyarlılığı giderek daha fazla olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.