Dalian demir cevheri yükselişini sürdürdü

Dalian demir cevheri vadeli işlemleri, güçlü talep beklentileriyle yükselişini sürdürse de yatırımcıların kar alımları kazanımları kısıtladı. Piyasada hem destekleyici hem de sınırlayıcı faktörler bir arada gözlemlendi.

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri, yüzde 1,41 artışla ton başına 792 yuana (yaklaşık 111,35 ABD doları) ulaşarak 3 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Singapur Borsası'ndaki gösterge Aralık demir cevheri vadeli işlemleri ise ton başına 104,4 ABD doları seviyesinde istikrarını korudu.

Çin'deki yakın vadeli talebin dirençli olması, bazı fabrikaların bakımlarının ardından yeniden üretime başlamasıyla fiyatlara destek sağladı. Ancak, spot piyasada likidite ılımlı seyretti; deniz yoluyla taşınan ve liman kenarı kargolar için işlem hacimleri sırasıyla yüzde 25,8 ve yüzde 24,3 azaldı.

Fiyatların yükselmesi, artan envanterler ve mevsimsel çelik talebindeki düşüş beklentisiyle fabrikaların alım iştahını azalttı. Spot ve vadeli fiyatlar arasındaki bazın daralması da piyasa momentumunu etkiledi.

İlişkili emtialarda ise koklaşma kömürü ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 3,86 ve yüzde 2,86 düşüş gösterdi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerinin çoğu değer kazanırken, inşaat demiri yüzde 0,46, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,21 ve filmaşin yüzde 0,12 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,12 düşüş yaşadı.