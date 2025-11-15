Demir Çelikte Tehlike Çanları: Başkan Çapraz’dan acil çağrı

Çapraz, demir-çelik sektörünü yakından ilgilendiren “Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Genelgesi’nde yapılan değişikliklerle birlikte, kütük ithalatında yüzde 25 oranında yurtiçi alım zorunluluğu getirildiğini ayrıca sıcak haddeleme tesislerine verilen dahilde işleme izin belgesi süresi 4 ay olarak belirlendiğini hatırlatarak yapılan düzenlemelerin sektörü iş yapamaz hale getireceğini öne sürdü.

Yapılan değişikliklerin sektör açısından ciddi sıkıntılar doğurduğunu vurgulayan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, yürürlüğe giren uygulama hakkında görüşlerini yayınladığı basın açıklamasında bu konuda üyeleri adına devlet yetkililerden destek istedi. Sektöre getirilen düzenlemelerin ihracatçıların uluslararası pazarlarda iş yapamaz hale gelmesine yol açabileceği uyarısında bulunan Başkan Çapraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren haddehaneler, kütük ihtiyacının bir kısmını Karabük Demir Çelik Fabrikaları ile diğer yerli izabe tesislerinden, bir kısmını da DİİB kapsamında yurtdışından temin etmektedir. Yurt içi kütük fiyatları genellikle ithal edilen kütük fiyatlarının çok üstünde kalmaktadır. Dolayısıyla yeni getirilen düzenleme, ihracatçı firmaların işçilik, finansman ve enerji maliyetlerini kontrol etmekte oldukça zorlandıkları bir dönemde dış pazarlarda rekabet gücünü derinden sarsacaktır. Üretim maliyetlerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda uluslararası pazarlarda iş yapamaz hale geleceğiz.

Sektörün ayakta kalabilmesi için yapılmalı

Sektörün omurgasını oluşturan haddehanelerin ayakta kalabilmesi için yüzde 25 oranındaki yurtiçi asgari alım şartının kaldırılmasını isteyen TSO Başkanı Fatih Çapraz, “ Yüzde 25 oranında iç piyasadan satın alma şartının yürürlükten kaldırılması gerektiği görüşündeyiz. Aksi takdirde demir çelik sektöründe zorla ayakta durmaya çalışan haddehaneler de (aynı zamanda ihracatçılar) üretimi durdurmak zorunda kalabileceklerdir. Öte yandan aynı genelge ile 7207 GTIP ile işlem gören Sıcak Haddeleme tesislerine verilen dahilde işleme izin belgesi süresi 4 ay olarak belirlenmiştir. Takdir edersiniz ki ithalat, üretim ve ihracat sürecinin 4 ay gibi kısa bir sürede sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi mümkün değildir” dedi.

Çapraz şöyle devam etti: “ Yüzde 25 oranındaki yurt içi asgari alım şartının tamamen kaldırılması ve 7207 GTIP ile işlem gören Sıcak Haddeleme tesislerine verilen dahilde işleme izin belgesi sürelerinin 4 aydan 6 aya veya üstüne uzatılması sektörümüz açısından hayati önem taşımaktadır. Demir çelik sektörünün omurgasını oluşturan haddehanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri bakımından açıklanan taleplerimizin yerine getirilmesini önemle arz ediyoruz”