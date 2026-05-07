Demir cevheri fiyatında yükseliş devam ediyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, yüksek seviyesini koruyan sıcak metal üretiminin desteklediği istikrarlı talebin etkisiyle dördüncü işlem gününde de yükseldi.

Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören Eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,62 artışla ton başına 817 yuana yükseldi. Singapur Borsası'nda gösterge Haziran vadeli demir cevheri kontratı ise enerji maliyetlerindeki gevşemenin etkisiyle TSİ 10.04 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 110,9 dolara geriledi. Buna rağmen kontrat üst üste yedinci günde de yükseliş eğilimini korudu.

Şanghay Metaller Piyasası notuna göre, sıcak metal üretiminin nisan ayında zirve yapması bekleniyor. Bu görünüm demir cevherine olan talebi desteklerken, artan fiyatların işlem hacimlerini sınırladığı belirtiliyor. Notta ayrıca, düzenli stok erimesi eşliğinde demir cevheri fiyatlarındaki yukarı yönlü direncin zayıflamasının piyasa momentumunu güçlendirdiği ifade edildi.

Dalian'da diğer çelik hammaddeleri ise enerji piyasasındaki genel düşüşe paralel olarak geriledi. Kok kömürü yüzde 0,5, kok ise yüzde 0,4 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,83, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55 yükselirken, filmaşin yatay kaldı. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,48 geriledi.