Demir cevheri fiyatları arz endişeleriyle iki ayın zirvesine yaklaştı

Demir cevheri vadeli işlemleri, madencilik devi BHP sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaların genişletilmesiyle oluşan arz endişeleri ve Çin’de sıcak metal üretiminin artacağı beklentisiyle cuma günü üst üste üçüncü seansta yükseldi.

Çin’de Dalian Commodity Exchange’de işlem gören en aktif Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 3,22 artışla ton başına 818,5 yuan (118,87 dolar) seviyesine çıktı. Kontrat gün içinde 827 yuan ile son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Singapore Exchange’de işlem gören gösterge Nisan vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,7 yükselerek ton başına 108,6 dolara ulaştı. Her iki kontrat da bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 6,5 değer kazandı.

Çin, dünyanın üçüncü büyük demir cevheri tedarikçisi olan BHP ile devam eden sözleşme anlaşmazlığı kapsamında son iki hafta içinde ikinci kez kısıtlamaları genişletti. Devlete bağlı alıcı China Mineral Resources Group, yerli çelik üreticileri ve tüccarlara gönderdiği bildirimde gelecek haftanın sonlarından itibaren limanlarda depolanan popüler BHP ürünü Newman fines teslimatlarının alınamayacağını duyurdu.

Pekin yönetimi son altı ayda yerli çelik üreticileri ve tüccarların BHP demir cevheri alımlarına yönelik kısıtlamaları kademeli olarak sıkılaştırdı. Geçen hafta tüccarlardan yeni Newman fines, Newman lumps ve Mac fines kargolarını daha az satın almaları istenirken, liman stoklarından alıma izin verilmişti. Bu haftaki karar ise alımları yalnızca liman depolarında bulunan Newman lumps ve Mac fines stoklarıyla sınırladı.

Bu arada üretim kısıtlamalarının kaldırılması ve Hebei’deki çelik üretim merkezlerinde bakım ve denetim çalışmalarının tamamlanması, hammadde talebinin artacağı beklentisini güçlendirdi. Daha sıcak hava koşullarıyla birlikte inşaat faaliyetlerinin yeniden hızlanması da çelik talebini destekledi.

Dalian Borsası’nda koklaşabilir kömür yüzde 2,84, kok kömürü ise yüzde 1,65 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 0,7, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,85, filmaşin yüzde 0,18 ve paslanmaz çelik yüzde 0,42 artış kaydetti.