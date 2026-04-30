Demir cevheri fiyatları Çin verileriyle yükseldi

Dalian demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki olumlu fabrika aktivite verilerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde talep beklentilerini artırmasıyla perşembe günü üst üste ikinci seansta da yükseldi.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Eylül ayı demir cevheri sözleşmesi, TSİ 05:22 itibarıyla yüzde 0,51 artışla ton başına 787,5 yuan seviyesine çıktı. Sözleşme bu hafta genelinde yüzde 0,19 değer kazandı. Çin piyasaları tatil nedeniyle 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında kapalı kalacak.

Singapur Borsası'ndaki haziran ayı gösterge demir cevheri ise yüzde 0,06 düşüşle 106,35 dolara gerilese de haftalık bazda yüzde 0,37 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan resmi verilere göre, Çin'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,3 değerini aldı. Mart ayındaki 50,4 seviyesinin hafif altında kalsa da büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 eşik değerinin üzerinde tutunan veri, Reuters anketindeki 50,1 beklentisini de aştı. Bu durum, Orta Doğu'daki savaş kaynaklı dış şoklara rağmen büyüme ivmesinin korunduğuna işaret etti.