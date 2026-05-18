Demir cevheri fiyatları Çin’de stok ve talep baskısıyla geriledi

Demir cevheri fiyatları pazartesi günü, Çin'de liman stoklarının yüksek seyretmesi ve çelik talebine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geriledi. Ancak kısa vadeli cevher talebinin güçlü kalması kayıpları sınırladı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,62 düşüşle ton başına 807 yuana, yani 118,40 dolara indi. Kontrat gün içinde 804 yuan ile 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge haziran vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,07 düşüşle ton başına 109,05 dolara geriledi. Kontrat seans içinde 108,60 dolar ile yine 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Çin'de çelik üretiminin temel girdisi olan demir cevherine ilişkin liman stokları, son bir ayda bir miktar gerilemeye rağmen yüksek seviyesini korudu. Steelhome verilerine göre liman stokları 15 Mayıs itibarıyla 160,34 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Bu miktar yılbaşına göre yüzde 6,5 daha yüksek, bir hafta öncesine göre ise yüzde 0,6 daha düşük gerçekleşti.

Fiyatları neler baskılıyor?

Çin'de çelik talebinin görünümüne ilişkin belirsizlikler ve emlak sektöründeki uzun süren durgunluk da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

Buna karşın kısa vadeli cevher talebi güçlü kalmayı sürdürdü. Demir cevheri talebinin göstergesi olarak izlenen günlük ortalama sıcak metal üretimi, 14 Mayıs itibarıyla haftalık bazda yüzde 0,2 artarak 2,39 milyon tona çıktı. Mysteel verilerine göre bu seviye nisan ortasından bu yana en yüksek düzeye işaret etti.

Diğer çelik üretim girdilerinde de sınırlı düşüşler görüldü. Koklaşabilir taş kömürü yüzde 0,04, kok kömürü ise yüzde 0,69 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri çoğunlukla değer kaybetti. İnşaat çeliği yüzde 0,71, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,52, paslanmaz çelik yüzde 1,04 gerilerken, filmaşin yüzde 0,09 yükseldi.