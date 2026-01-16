Demir cevheri fiyatları Çin’de zayıf talep nedeniyle geriledi

Demir cevheri vadeli fiyatları hafif gerilerken, dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin’de yüksek fiyatlar ve zayıf marjlar talebi baskıladı. Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 0,49 düşüşle ton başına 812 yuan (116,55 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası’ndaki gösterge Şubat vadeli demir cevheri kontratı ise 0800 GMT itibarıyla yüzde 0,57 düşüşle ton başına 106,3 dolara indi. Singapur kontratı hafta genelinde yüzde 1,8 gerilerken, Dalian kontratındaki haftalık düşüş yüzde 0,3 oldu.

Mysteel’in 15 Ocak tarihli verilerine göre, Çin’in başlıca limanlarındaki ithal demir cevheri stokları sekizinci hafta üst üste artarak 165,6 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı. Buna karşın çelik fabrikalarının stokları haftalık bazda yüzde 2,1 azalırken, limanlardaki demir cevheri işlem hacmi yüzde 20,3 geriledi. Yüksek fiyatlar ve düşük kârlılık, fabrikaların yeni alımlara mesafeli durmasına neden oldu.

Koklaşabilir kömür ve kok fiyatları Dalian’da sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,52 düşerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat çeliği ürünleri çoğunlukla yükseldi. Orta vadede iç çelik talebinin zayıflamasıyla demir cevheri fiyatlarının baskı altında kalması bekleniyor.