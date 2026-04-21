Demir cevheri fiyatları, Çin’in tatil öncesi alımlarıyla yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri salı günü yükselişini sürdürdü. Çinli çelik üreticilerinin 1 Mayıs tatili öncesinde hammadde alımı yapması ve başlıca ihracatçılar olan Avustralya ile Brezilya’daki yakıt sıkıntılarının arz kesintisi endişelerini artırması fiyatları destekledi.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Eylül vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05:53 itibarıyla %0,71 artışla ton başına 784,5 yuan (115,11 dolar) seviyesine yükseldi.

Singapur Borsası’ndaki gösterge mayıs vadeli demir cevheri kontratı ise ton başına 106,9 dolarda yatay seyretti.

ANZ, yayımladığı bir notta, Çin’deki çelik üreticilerinin 1-5 Mayıs tatili öncesinde stoklarını artırdığını ve bunun fiyatlara destek sağladığını belirtti.

Banka ayrıca, Avustralya ve Brezilya’da madenciliği etkileyen yakıt sıkıntıları nedeniyle demir cevheri arzına ilişkin endişelerin bulunduğunu ifade etti.

Shanghai Metals Market’in bir notuna göre, Çin limanlarına ulaşan demir cevheri hacmi geçen hafta haftalık bazda %20 azaldı. Bu düşüş, muson yağmurlarının madencilik faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle Brezilya’dan yapılan ihracattaki gerilemeden kaynaklandı.

Çinli aracı kurum Everbright Futures, Orta Doğu’daki çatışmanın İran’ın çelik ihracatında azalmaya yol açtığını ve bunun Çin çeliğine yönelik talebi artırabileceğini belirtti.