Demir cevheri fiyatları Çin’in tüketimi destekleme adımlarıyla yükseldi

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 0,61 artışla ton başına 820 yuan (117,56 dolar) seviyesinde işlem gördü. Singapur Borsası’nda şubat vadeli gösterge kontrat ise yüzde 0,54 yükselerek ton başına 109,05 dolara çıktı.

Çin Devlet Konseyi’nin cuma günü yaptığı toplantıda, mali ve finansal önlemleri içeren ve hane halkı tüketimini teşvik etmeyi amaçlayan bir iç talep destek paketinin uygulanmasının ele alındığı, devlet televizyonu CCTV tarafından duyuruldu.

Fiyatlardaki artışta, sevkiyatların azalması ve yeniden stoklama ihtiyacı da etkili oldu. Danışmanlık şirketi Mysteel’in 5 Ocak tarihli verilerine göre, Avustralya ve Brezilya’dan yapılan sevkiyatlar haftalık bazda sırasıyla 1,74 milyon ton ve 1,43 milyon ton geriledi.

Stoklama eğilimi yükseldi

Mysteel verileri, 247 çelik fabrikasındaki demir cevheri stoklarının geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla düşük seviyelerde olduğunu ve talebi artıracak alan bulunduğunu gösterdi. Ortalama günlük pik demir üretiminin 2,3 milyon tona toparlanması da yeniden stoklama eğilimini güçlendirdi.

DCE’de diğer çelik hammaddeleri de yükseldi. Kok kömürü yüzde 2,4, kok ise yüzde 0,37 değer kazandı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda çelik ürünleri de güçlendi; inşaat demiri yüzde 0,38, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,39, filmaşin yüzde 0,46 ve paslanmaz çelik yüzde 0,95 artış kaydetti.