Demir cevheri fiyatları düşen stok ve güçlü talep ile yükseldi

Demir cevheri fiyatları, Asya seansının başında düşen stok seviyeleri ve güçlü talep nedeniyle yükseldi.

Zhonghui Futures analistleri bir rapor yayınlayarak, üretimin görece zayıf seyrettiğini ve bunun stok birikimini sınırladığını belirtti.

Analistler, makroekonomik ortamdaki iyileşme sayesinde küresel talebin oldukça güçlü olduğunu ifade ederek, kısa vadede fiyatların yükselebileceğini, ancak oynaklığın sürebileceğini de ekledi.

Dalian Emtia Borsası'nda en aktif işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı %0.1 artışla ton başına 778.5 yuan seviyesinde işlem görüyor.