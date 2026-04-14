Demir cevheri fiyatları geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Avustralya'da Narelle Kasırgası kaynaklı aksamaların ardından arzın toparlanması, Çin'deki zayıf kredi verileri ve mali gevşeme belirtisi görülmemesinin duyarlılığı olumsuz etkilemesiyle salı günü düşüş kaydetti. Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri sözleşmesi, TSİ 05:57 itibarıyla %0,46 düşüşle ton başına 755,5 yuan seviyesinden işlem gördü. Singapur Borsası'ndaki Mayıs vadeli gösterge demir cevheri ise %1,39 azalarak ton başına 103,2 dolara geriledi.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından salı günü açıklanan veriler, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisinin mart ayı ithalatının bir önceki yıla göre %11,5 artarak 104,74 milyon tona ulaştığını gösterdi. Danışmanlık firması Mysteel'in verilerine göre, 6-12 Nisan haftasında küresel demir cevheri sevkiyatları bir önceki haftaya kıyasla 844 bin ton artarken, ana üreticiler Avustralya ve Brezilya'dan yapılan sevkiyatlar 2,335 milyon ton yükseldi. Narelle Kasırgası'ndan kaynaklanan tedarik sorunlarının büyük ölçüde çözülmesi ve Avustralya sevkiyatlarının normale dönmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Çin'de yeni banka kredileri mart ayında beklentilerin altında bir artış gösterirken, geniş para arzı ve finansman büyümesinin ekonomik büyümeyi desteklemek için yeterli kalması, merkez bankasının politikayı gevşetmek için acele etmediğine işaret etti. Bir Reuters anketine göre, Çin ekonomisinin güçlü ihracat desteğiyle ilk çeyrekte ivme kazanmış olması muhtemel görünse de İran krizinin kurumsal kârları tehdit etmesi ve denizaşırı talebi zayıflatması nedeniyle büyümenin 2026'nın geri kalanında yavaşlaması bekleniyor.

Avrupa Birliği, bölgedeki çelik endüstrisini küresel üretim fazlasından korumak amacıyla pazartesi günü çelik ithalatını yarı yarıya azaltma ve fazla sevkiyatlara %50 gümrük vergisi uygulama konusunda ön anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz yıl AB'nin ana çelik ithalat kaynakları arasında Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Çin, Hindistan, Ukrayna ve Tayvan yer aldı. Diğer çelik üretim hammaddelerinden koklaşabilir kömür %0,19 yükselirken, kok kömürü %0,09 değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de karışık bir seyir izleyerek inşaat demiri %0,16 kayıp yaşadı, sıcak haddelenmiş rulo ise yatay seyretti.