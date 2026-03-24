Demir cevheri fiyatları güçlenen temellerle yükseldi
Demir cevheri fiyatları, çelik üretimindeki artışın talebi desteklemesi ve arz tarafındaki iyileşme sinyalleriyle yükselirken, sektördeki düşük kârlılık artışın hızını sınırlıyor.
Demir cevheri fiyatları hem arz hem de talep tarafındaki iyileşme belirtileriyle Asya işlemlerinde yükseldi.
Baocheng Futures analistleri, çelik üretimindeki artışın kısa vadeli tüketimi desteklediğini belirtti. Ancak düşük kârlılık oranları fiyat artış hızını sınırlıyor.
Dalian Emtia Borsası'nda mayıs vadeli demir cevheri sözleşmesi yüzde 0,2 artışla ton başına 821,0 yuan seviyesinde işlem gördü.