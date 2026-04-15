Demir cevheri fiyatları İran gerilimine yönelik iyimserlikle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, İran’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilginin yeniden artmasının metal piyasalarındaki duyarlılığı yükseltmesiyle çarşamba günü değer kazandı. Olası bir ateşkesin, Orta Doğu’nun Çin çeliğine olan talebini yeniden canlandırması bekleniyor.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Eylül vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05:46 itibarıyla yüzde 0,53 artışla ton başına 760,5 yuandan (111,51 dolar) işlem gördü. Singapur Borsası’ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri ise yüzde 0,24 artışla 103,75 dolara yükseldi.

Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirecek barış görüşmelerine yönelik yenilenen ilgi, metallerde bir ralli başlattı. Jinrui Futures analisti Zhuo Guiqiu, savaşın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaret akışını aksattığını ve Körfez bölgesine yapılan sevkiyatların azalmasına neden olduğunu belirtti. Bu durum, mart ayında yıllık bazda daha düşük çelik sevkiyatı yapılmasına yol açtı. Körfez bölgesi, diğer ülkelerin ticaret engelleri koymasıyla birlikte geçen yıl Çin’in rekor seviyedeki çelik ihracatının yüzde 16’sını karşılayarak en büyük ikinci ihracat noktası konumunda yer almıştı.

Shanghai Metals Market tarafından yayımlanan notta, Çin’de demir cevheri talebinin şu anda zirve seviyelere yakın seyrettiği ve bunun fiyatlar için güçlü bir destek oluşturduğu ifade edildi. Dünya Çelik Birliği, küresel ham çelik talebinin bu yıl yüzde 0,3 artarak 1 milyar 720 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.