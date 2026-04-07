Demir cevheri fiyatları paskalya tatilinin bitmesiyle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, uzun tatilin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte yükseldi. Yatırımcılar, İran savaşına ilişkin çözüm beklentilerine odaklanmayı sürdürdü.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı %0,5 artışla 805 yuan (117,03 dolar) seviyesine çıktı. Singapur Borsası’nda işlem gören gösterge Mayıs kontratı ise %0,25 yükselerek ton başına 106,9 dolar oldu.

Fiyatlar, Pekin’in enerji projelerinin hızlandırılması çağrısının ardından talep beklentileriyle destek buldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İran savaşı kaynaklı küresel enerji şoklarına karşı enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yeni enerji sistemlerinin planlanması ve inşasının hızlandırılması çağrısında bulundu. Bu kapsamda Tibet Platosu’nun doğu kesiminde dünyanın en büyük hidroelektrik barajının inşası da gündemde yer aldı.

Öte yandan İran, ABD ve İsrail ile savaşın kalıcı şekilde sona ermesini istediğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılmaması halinde ülkenin “ortadan kaldırılabileceği” uyarısında bulundu.

Buna karşın, yüksek stok seviyeleri ve ticaret önlemleri fiyat artışını sınırladı. Steelhome verilerine göre Çin’in büyük limanlarındaki demir cevheri stokları haftalık bazda %0,65 arttı. Artış, sıcak metal üretimindeki yükselişe rağmen stokların eritilmesinde zorluk yaşandığını gösterdi.

Vietnam, 17 Nisan’dan itibaren bazı Çin menşeli sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine %27,83’e varan geçici anti-damping vergisi uygulayacağını açıkladı.

Dalian’da koklaşabilir kömür %0,45 gerilerken, kok %0,33 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo %0,15, filmaşin %0,27 düşüş kaydetti. Paslanmaz çelik ise %0,21 yükseldi.