Demir cevheri fiyatları petrol ve artan stokların etkisiyle geriledi

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve liman stoklarındaki artışın etkisiyle altı günlük yükseliş serisine ara vererek salı günü değer kaybetti.

Uzmanlar, Çin'deki yıllık parlamento toplantısı sonrası beklenen üretim artışının talebi tekrar yukarı çekebileceğini, bu nedenle mevcut düşüşün geçici olabileceğini belirtiyor.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören mayıs ayı demir cevheri sözleşmesi, TSİ 06:03 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle ton başına 780,5 yuan (113,35 dolar) seviyesinden işlem gördü. Singapur Borsası'ndaki Nisan ayı gösterge demir cevheri ise yüzde 0,13 artışla 103,2 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamalarının ardından küresel arz kesintisi endişelerinin hafiflemesiyle 90 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün, nakliye maliyetlerini ve savaş riski primlerini azaltması bekleniyor.

Çin'deki parlamento toplantıları nedeniyle uygulanan üretim kısıtlamalarının 11 Mart'tan itibaren kaldırılmasıyla ham metal üretiminde ve çelik ham maddelerine olan talepte artış bekleniyor. Diğer yandan, enerji fiyatlarını yakından takip eden kok kömürü yüzde 3,64, kok ise yüzde 4,58 oranında değer kaybetti.