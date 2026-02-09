Demir cevheri fiyatları stok artışı ve zayıf talep baskısıyla geriledi

Çin'in Dalian Emtia Borsası’nda demir cevheri vadeli fiyatları üst üste altıncı seansta da düşüş kaydetti. Çin’de stokların artması ve talebin zayıf seyretmesi fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Avustralya’daki önemli ihracat merkezlerinden Port Hedland’da operasyonların yeniden başlaması da arz endişelerini hafifletti.

Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,46 düşüşle ton başına 761,5 yuan (109,89 dolar) seviyesine geriledi. Singapur Borsası’nda işlem gören gösterge Mart vadeli kontrat ise TSİ 10.05 itibarıyla yüzde 0,57 artışla 99,6 dolara yükseldi. Singapur’daki gösterge fiyat, Ay Yeni Yılı tatili öncesinde Çin’de talebin yavaşlamasıyla 100 doların altına inmişti.

Liman stokları arttı

Danışmanlık şirketi Steelhome’un 6 Şubat tarihli verilerine göre, Çin’in büyük limanlarındaki demir cevheri stokları yüzde 0,58 arttı. Sektörün mevsimsel duruş dönemine girmesiyle birlikte son haftalarda liman stoklarında birikim yaşandığı belirtildi.

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi olan Batı Avustralya’daki Port Hedland Limanı, Pilbara bölgesi açıklarında gelişen tropikal Mitchell siklonu nedeniyle verilen uyarının kaldırılmasının ardından pazar günü öğle saatlerinde faaliyetlerine yeniden başladı. ANZ Research, 2024-2025 dönemindeki yoğun siklon sezonunun ardından bunun Pilbara’da yılın ilk büyük kesintisi olduğunu bildirdi.

Buna karşın Ashburton, Cape Preston West, Dampier ve Varanus Island limanlarının kapalı olduğu, güvenli koşullar sağlandığında yeniden açılacağı açıklandı.

Çin’in önemli çelik üretim bölgesi Hebei’de hava kirliliği uyarıları da üretim kesintisi endişelerini artırdı. 8 Şubat itibarıyla altı şehirde ağır hava kirliliği uyarısı yayımlandı.

DCE’de diğer çelik hammaddeleri de geriledi. Kok kömürü yüzde 0,61, kok ise yüzde 1,07 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 0,84, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,55, paslanmaz çelik yüzde 0,74 ve filmaşin yüzde 0,89 değer kaybetti.