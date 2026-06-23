Demir cevheri fiyatları yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Demir cevheri fiyatları, büyük üreticilerin ikinci çeyrek sonu hedeflerini yakalamak için sevkiyatlarını artıracağı beklentisi ve çelik talebindeki mevsimsel zayıflamayla salı günü düşüşünü sürdürdü.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,74 gerileyerek ton başına 737 yuana indi. Kontrat gün içinde 736 yuanla 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda temmuz vadeli gösterge kontrat yüzde 0,45 düşüşle ton başına 97,8 dolara gerileyerek 25 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Fiyatlar art arda dördüncü seansta 100 doların altında kaldı.

Analistler, madencilik şirketlerinin aylık ve çeyreklik sevkiyat hedeflerini karşılamak için ihracatı artırmasının beklendiğini, buna karşılık mevsimsel olarak zayıflayan çelik talebinin liman stoklarında birikmeye yol açabileceğini belirtti.

Maike Futures analistleri, özellikle perakende satışların 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez gerilemesinin önümüzdeki dönemde çelik tüketiminin zayıflayabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını bildirdi.