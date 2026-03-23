Demir cevheri fiyatları yükseldi, kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,86 artışla 818,5 yuan (118,46 dolar) seviyesine çıktı. Buna karşılık Singapur Borsası’ndaki gösterge Nisan kontratı yüzde 0,26 düşüşle 107,95 dolar/ton seviyesine geriledi.

Piyasa değerlendirmelerinde, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle yükselen deniz taşımacılığı maliyetleri ve kömür-kok ikamesi kaynaklı enerji etkisinin demir cevheri ve kok fiyatlarını desteklediği belirtildi. Ancak yatırımcıların temkinli kaldığı, bazı piyasa oyuncularının kâr realizasyonuna yöneldiği ifade edildi.

Çin’de büyük limanlardaki demir cevheri stokları 20 Mart itibarıyla haftalık bazda yüzde 0,74 geriledi. Bu düşüşte sıcak metal üretimindeki artış etkili oldu.

Arz tarafında ise Avustralya’da etkili olan şiddetli tropikal siklon Narelle, önemli ihracat merkezlerinden biri olan Port Hedland’da tedarik kesintisi endişelerini artırdı.

Diğer yandan Güney Afrika, 19 Mart tarihli resmi bildirimle Çin’den yapılan yapısal çelik ithalatına yüksek vergiler getirdi. Ülkede çelik tüketiminin yaklaşık yüzde 36’sı ithalatla karşılanırken, bunun yüzde 73’ü Çin kaynaklı.

Çelik üretiminde kullanılan hammaddelerde de güçlü artışlar görüldü. DCE’de koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 10,33, kok fiyatları ise yüzde 6,31 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 0,86, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,79, filmaşin yüzde 1,37 ve paslanmaz çelik yüzde 1,11 değer kazandı.