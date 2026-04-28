Demir cevheri fiyatları zayıf talep beklentisiyle düştü

Demir cevheri fiyatları, Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde zayıf talep beklentilerinin etkisiyle geriledi. Nanhua Futures tarafından paylaşılan araştırma notuna göre, Çin hükümetinin aşırı rekabeti ve üretimi dizginlemeye yönelik öncelik verdiği politikaları nedeniyle kısa vadede çelik sektörüne yönelik büyük ölçekli bir teşvik paketi açıklanması beklenmiyor.

Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, çelik üreticilerinin envanterlerini yenilemesiyle birlikte yavaş da olsa erimeye devam ediyor. Buna karşın, piyasadaki toplam demir cevheri arz ve talebinin dengeli bir seyir izlediği ve fiyatları tek taraflı olarak yukarı taşıyacak güçlü bir dinamiğin eksik olduğu değerlendiriliyor.