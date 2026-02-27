Demir cevheri fiyatları zayıf talep nedeniyle geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri cuma günü geriledi. Çin'de mart ayı başından itibaren çelik üretim kesintilerinin yaşanacak olması hammadde talebini zayıflatması fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, deniz yoluyla taşınan demir cevheri için liman marjlarının yüksek olması ve fiziki piyasadaki sıkılık ise fiyatlara destek sağladı.

4 Mart’tan itibaren başlayacak olan çelik üretim kesintileri, piyasa katılımcılarının hammadde talebinin zayıf seyredeceği beklentisini güçlendiriyor.

Genel arz nispeten bol kalmaya devam ediyor; liman stokları hala yüksek seviyelerde bulunuyor ve stok erimesi sınırlı.

Bununla birlikte, çelik üretimi Ay Yeni Yılı’nın ardından çelik fabrikalarının üretime yeniden başlamasıyla toparlanma sürecinde bulunuyor. Artan sıcak metal üretimi bunun göstergesi olurken, bu durum fiyatlar için bir taban oluşturuyor.