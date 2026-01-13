Demir cevheri vadeli fiyatları çelik üreticisi marjlarının daralmasıyla düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs vadeli en çok işlem gören demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 0,24 düşüşle ton başına 819,5 yuan (yaklaşık 117,47 dolar) seviyesinden tamamladı. Singapur Borsası'nda ise şubat vadeli benchmark demir cevheri kontratı yüzde 0,81'lik bir düşüşle 108,3 dolara geriledi. Benchmark fiyat, beş aydan uzun süredir 100 dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde kalmayı başarmıştı.

Piyasadaki likiditenin, çelik üreticilerinin yüksek fiyatlarla kargo almaktan çekinmesiyle azaldığı gözlendi. Mysteel verilerine göre, deniz yoluyla taşınan demir cevheri toplam işlem hacmi, bir önceki işlem gününe göre yüzde 52 oranında ciddi bir düşüş kaydetti. Aynı zamanda, liman stoklarındaki artış da kilit çelik yapım bileşeninin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Nanhua Futures analistleri, bir notta, çelik marjlarının daraldığını ve mevcut demir cevheri fiyatının temel göstergelerle makul değerin üzerinde olduğunu belirterek, her iki durumun da aşağı yönlü riskler taşıdığını vurguladı. Lunar Yeni Yıl tatili öncesinde bazı fabrikaların stok alımlarını yavaşlatabileceği, ancak fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltmenin ardından alım çılgınlığının yeniden başlayabileceği beklentisi de dile getirildi.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri de düşüş yaşadı; koklaşabilir kömür yüzde 2,5 ve kok yüzde 1,08 oranında geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik benchmarkları genel olarak zayıftı; sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09, paslanmaz çelik yüzde 0,54 ve tel çubuk yüzde 0,4 düşerken, inşaat demiri ise yatay seyretti.