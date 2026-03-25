Demir cevheri vadeli fiyatları Çin endişesiyle geriledi

Çin Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 1,83 düşüşle 806,5 yuan (116,96 $) seviyesine geriledi. Singapur Borsası'nda nisan vadeli demir cevheri fiyatları GMT 07.07 itibarıyla yüzde 2,29 azalarak ton başına 105,2 dolara düştü.

Yerel makamların WeChat üzerinden yaptığı duyuruya göre, Tangshan 25 Mart'ta ağır hava kirliliğine karşı ikinci seviye acil durum önlemlerini yürürlüğe koydu. Bu durum, bölgedeki çelik üretim tesislerinde üretim kesintileri ve çevre denetimlerinin artırılabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Dünya Çelik Birliği verilerine göre, küresel ham çelik üretimi şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,2 düşüşle 141,8 milyon tona geriledi. Dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in üretimi ise şubat ayında yüzde 3,6 azalarak 76,1 milyon ton oldu.

Fiyatlarda geri çekilme

Çin'deki sürekli arz fazlası, çelik fiyatlarını ve fabrika kâr marjlarını baskı altında tutmaya devam ediyor. Pekin, bu ayın başlarında çelik üretimini azaltma taahhüdünü yineleyerek talepteki zayıflık beklentilerini güçlendirdi ve fiyatlarda geri çekilmeye neden oldu.

Diğer yandan, dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı Avustralya'daki potansiyel arz kesintileri ise fiyatlardaki düşüşü engelledi. Avustralya Meteoroloji Bürosu ve ANZ'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarındaki bir siklon madencilik operasyonlarını tehdit ediyor. ANZ'nin belirttiğine göre, fırtına dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı olan Port Hedland'ın tahliyesine yol açarken, açık ocak madenleri de siklonun etki alanı içine girebilir.

DCE'deki diğer çelik yapım hammaddeleri de düşüş yaşadı; koklaşabilir kömür yüzde 1,78 ve kok yüzde 1,82 oranında değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,41, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,24 ve filmaşin yüzde 0,33 düşüş gösterirken, paslanmaz çelik yüzde 1,26 oranında artış kaydetti.