Demir cevheri vadeli fiyatları Çin’in destek taahhüdüyle yükseldi

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05.49 itibarıyla yüzde 0,33 artışla ton başına 766 yuan (110,98 dolar) seviyesinde işlem gördü. Singapur Borsası’nda işlem gören gösterge Mart vadeli kontrat ise yüzde 0,25 yükselişle 100,2 dolara çıktı.

Yatırımcı güveni, Çin Merkez Bankası’nın sanayideki kapasite fazlası ve zayıf tüketimin iş dünyası güvenini baskıladığı ortamda iç talebi desteklemek üzere finansal destek sağlayacağını açıklamasıyla güç kazandı. Çinli aracı kurum GF Futures, nikel fiyatlarındaki yükselişin demir cevheri dahil diğer metallere de alım getirdiğini belirtti.

Otomobil satışları arttı, çelik talebi inşaattan uzaklaştı

Öte yandan Çin’de otomobil satışları ocak ayında, artan rekabet, azalan teşvikler ve zayıflayan talep nedeniyle son iki yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre iç satışlar yıllık bazda yüzde 19,5 azalarak 1,4 milyon adede geriledi. Bu, Şubat 2024’ten bu yana en sert düşüş oldu.

Gayrimenkul sektöründeki sorunların sürmesiyle çelik talebi inşaattan imalata kaydı. Mysteel verilerine göre 2025 itibarıyla imalat, Çin’in toplam çelik kullanımının yaklaşık yüzde 53’ünü oluştururken inşaatın payı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

DCE’de koklaşabilir kömür yüzde 0,27 yükselirken kok yüzde 0,18 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 0,03, paslanmaz çelik yüzde 0,27 düşerken filmaşin yüzde 0,32 yükseldi, sıcak haddelenmiş rulo ise yatay seyretti.