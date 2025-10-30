Demir cevheri yükseldi, kar alımları kazançları sınırladı

ABD-Çin ticaret anlaşması umutları demir cevheri fiyatlarını yükseltirken, piyasada yaşanan kar alımları ve mevsimsel talep yavaşlaması kazançları kısıtladı. Bu durum, fiyatların dördüncü işlem gününde de artışını sürdürmesine rağmen yükselişin ivmesini azalttı.

TSİ 05.00 itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören ocak vadeli demir cevheri kontratı, ton başına 806 yuan seviyesine çıkarak yüzde 0,81 artış kaydetti.

Singapur Borsası'nda ise gösterge Aralık vadeli demir cevheri ton başına 107,2 dolar ile büyük ölçüde değişmedi.

Piyasa duyarlılığı, Çin'de fabrika faaliyetlerinin muhtemelen yedinci ayda da daralması ve çelik talebindeki geleneksel mevsimsel zayıflık nedeniyle etkilendi. İlgili piyasalarda, kısıtlı arz beklentisiyle kok kömürü fiyatları yüzde 2,29, kok fiyatları ise yüzde 1,07 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de yükseliş gösterdi; inşaat demiri yüzde 0,35, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,24, filmaşin yüzde 0,12 ve paslanmaz çelik yüzde 0,04 oranında değer kazandı.