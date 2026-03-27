Demir cevheri zayıf talep baskısıyla geriledi
Zayıf talep görünümü demir cevheri fiyatlarını baskılarken, kısa vadede arz kaynaklı aksaklıklar düşüşü sınırlayabilir.
Demir cevheri, Asya seansının başında değer kaybetti. Nanhua Futures analistleri hem iç hem de dış talepteki büyüme ivmesinin zayıf seyrinin uzun vadeli fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
Analistler, kısa vadede kasırga kaynaklı liman sevkiyat aksaklıklarının ve artan yakıt maliyetlerinin fiyatlara destek sağlayabileceğine dikkat çekti. Dalian Emtia Borsası'nda en fazla işlem gören demir cevheri sözleşmesi %0.55 düşüşle ton başına 811.0 yuandan işlem gördü.