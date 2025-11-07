  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Demir cevheri zayıf talep ve üretim kesintileriyle haftalık kayıp yaşadı
Takip Et

Demir cevheri zayıf talep ve üretim kesintileriyle haftalık kayıp yaşadı

Demir cevheri fiyatları, Çin'deki çelik üretim kesintileri ve küresel çapta zayıf seyreden çelik talebi nedeniyle bu hafta düşüş yaşadı. Vadeli işlemler piyasasında önemli kayıplar kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevheri zayıf talep ve üretim kesintileriyle haftalık kayıp yaşadı
Takip Et

Dalian emtia borsasında demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,87 düşüşle 760,5 yuan (106,77 dolar) seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 3,95'lik bir kayıp yaşadı. Singapur Borsası'nda işlem gören Aralık vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 2,46'lık düşüşle 101,35 dolardan işlem görürken, bu hafta yüzde 4,51 değer kaybetti.

Çin'in çelik sektöründe devam eden üretim kısıntıları ve iç talebin zayıflığı, demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. SteelHome verileri, Kuzey Çin'deki yüksek fırınlarda üretim kesintilerinin çelik çıktısını düşürdüğünü gösteriyor. Analistler, üçüncü çeyrekteki zayıf çelik talebinin dördüncü çeyrekte de devam etmesi beklentisiyle demir cevheri fiyatlarının ayıda kalacağını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu'nun tarifesiz çelik ithalat kotalarını neredeyse yarıya düşürme ve kota dışı gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarma önerisi de sektördeki endişeleri artırdı. ArcelorMittal üçüncü çeyrekte beklentileri aşan bir kazanç açıklasa da genel talebin zayıf olduğunu ve stok yenileme işaretleri olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerle birlikte, Dalian'da kok kömürü ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 0,97 ve yüzde 0,62 gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,2, kangal tel yüzde 0,03 ve paslanmaz çelik yüzde 0,2 yükselirken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,34 düşüş kaydetti.

Demir-Çelik
Çin talebindeki zayıflık demir cevheri fiyatlarını baskılıyor
Çin talebindeki zayıflık demir cevheri fiyatlarını baskılıyor
Demir cevheri yükseldi, kar alımları kazançları sınırladı
Demir cevheri yükseldi, kar alımları kazançları sınırladı
Demir fiyatları Çin’deki kısıtlamalarla yükseldi
Demir fiyatları Çin’deki kısıtlamalarla yükseldi
Küresel çelik üretimi azalırken Türkiye'nin üretimi arttı
Küresel çelik üretimi azalırken Türkiye'nin üretimi arttı
Demir fiyatları Çin'e odaklandı
Demir fiyatları Çin'e odaklandı
ABD-Çin ticaret gerilimi demir fiyatlarını etkiledi
ABD-Çin ticaret gerilimi demir fiyatlarını etkiledi