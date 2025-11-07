Demir cevheri zayıf talep ve üretim kesintileriyle haftalık kayıp yaşadı

Dalian emtia borsasında demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,87 düşüşle 760,5 yuan (106,77 dolar) seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 3,95'lik bir kayıp yaşadı. Singapur Borsası'nda işlem gören Aralık vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 2,46'lık düşüşle 101,35 dolardan işlem görürken, bu hafta yüzde 4,51 değer kaybetti.

Çin'in çelik sektöründe devam eden üretim kısıntıları ve iç talebin zayıflığı, demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. SteelHome verileri, Kuzey Çin'deki yüksek fırınlarda üretim kesintilerinin çelik çıktısını düşürdüğünü gösteriyor. Analistler, üçüncü çeyrekteki zayıf çelik talebinin dördüncü çeyrekte de devam etmesi beklentisiyle demir cevheri fiyatlarının ayıda kalacağını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu'nun tarifesiz çelik ithalat kotalarını neredeyse yarıya düşürme ve kota dışı gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarma önerisi de sektördeki endişeleri artırdı. ArcelorMittal üçüncü çeyrekte beklentileri aşan bir kazanç açıklasa da genel talebin zayıf olduğunu ve stok yenileme işaretleri olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerle birlikte, Dalian'da kok kömürü ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 0,97 ve yüzde 0,62 gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,2, kangal tel yüzde 0,03 ve paslanmaz çelik yüzde 0,2 yükselirken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,34 düşüş kaydetti.