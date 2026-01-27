Demir fiyatları Çin talebiyle geri çekildi

Çin'in önde gelen çelik üretiminde kullanılan demir cevherine yönelik azalan talep endişeleri, Dalian demir cevheri vadeli fiyatlarının üst üste ikinci gün düşmesine neden oldu. Bu düşüş, ülkedeki çelik fabrikalarının bakım çalışmaları ve zayıf çelik ihracatı beklentileriyle tetiklendi.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'ndaki (DCE) en çok işlem gören demir cevheri sözleşmesi, gün içi işlemleri yüzde 0,51 düşüşle ton başına 788 yuan (113,26 dolar) seviyesinden kapattı.

Singapur Borsası'nda işlem gören Ocak vadeli benchmark demir cevheri ise yüzde 0,26 artışla ton başına 103,8 dolardan işlem gördü.

Düşüşteki nedenler

Analistler, şubat ayındaki Ay Yeni Yılı tatili öncesinde daha fazla çelik fabrikasının ekipman bakımına başlamasının demir cevheri gibi hammaddelere olan iştahı azalttığını belirtiyor. Kış aylarında kuzey bölgelerinde düşük sıcaklıkların dış mekân inşaat faaliyetlerini engellemesiyle talep genellikle zayıflıyor. Ayrıca, bu yıl zayıf çelik ihracatı beklentileri ve arz fazlası tahminleri de demir cevheri alım ilgisini düşürdü. Artan liman stokları da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ancak, Ay Yeni Yılı tatili yaklaşırken yeni bir hammadde stoklama dalgası beklentisi ve fabrikaların hala bir miktar kar elde edebileceği düşüncesi düşüşü sınırladı.

Çelik yapımında kullanılan diğer hammaddelerden koklaşabilir kömür yüzde 3, kok ise yüzde 2,77 geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatları da değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,79, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,6, filmaşin yüzde 1,6 ve paslanmaz çelik yüzde 1,26 düştü.