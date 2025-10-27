Demir fiyatları Çin’deki kısıtlamalarla yükseldi

Çin, çelik sektöründeki aşırı arzı azaltmak ve emisyonları kesmek için yeni, katı kapasite kısıtlamaları açıkladı. Bunun üzerine pazartesi günü inşaat demiri vadeli işlemleri yüzde 1.6'ya varan artışla 3.095 yuan (435.19 $) seviyesine yükseldi.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan taslak plan, Pekin, Tientsin, Hebei, Yangtze Deltası ve Fenwei Ovası gibi bölgeleri hedef alarak, yeni çelik kapasitesinin yalnızca eşdeğer miktarda mevcut kapasitenin kaldırılması durumunda eklenebileceğini şart koşuyor. Horizon Insights danışmanlığından analist Bancy Bai, planın önceki önlemlere kıyasla daha katı ikame oranları belirlese de üretim üzerinde anlık bir etkisinin olmasının muhtemel olmadığını belirtti.

Plan ayrıca, hidrojen projeleri ve hurda çelik kullanan elektrik ark ocakları gibi yeşil teknolojileri teşvik ederek çelik endüstrisini daha düşük karbonlu bir geleceğe doğru itmeyi amaçlıyor. Öte yandan, Mysteel, Hebei eyaletindeki Tangshan'daki çelik fabrikalarına, 27 Ekim'den 31 Ekim'e kadar üretim kesintilerini yüzde 30 oranında uzatma talimatı verildiğini bildirdi; bu durumun günlük 90.000 tonluk üretim azalmasına yol açabileceği ifade edildi.

Shanghai borsasındaki inşaat demiri vadeli işlemleri gün ortasında yüzde 0.8 artışla 3.071 yuana ulaşırken, sıcak haddelenmiş rulo vadeli işlemleri ile Singapur ve Dalian'daki demir cevheri vadeli işlemleri de kazanç kaydetti.