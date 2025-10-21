  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Demir fiyatları Çin'e odaklandı
Takip Et

Demir fiyatları Çin'e odaklandı

Demir cevheri Çin'deki önemli toplantıya odaklanırken stabil kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir fiyatları Çin'e odaklandı
Takip Et

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'in kritik liderlik toplantısına odaklanılmasıyla dar bir aralıkta işlem gördü. Küresel talep konusunda iyimserlik sürerken, Çin'in gelecekteki ekonomik politikaları piyasalar için belirleyici olacak.

Çin Komünist Partisi liderliği, önümüzdeki beş yıla yönelik ekonomik politikaları belirlemek üzere dört günlük bir toplantıya başlarken, piyasalar gelişmeleri yakından takip etti.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören ocak demir cevheri kontratı 768,5 yuan (107,89 dolar) seviyesinde sabit kalırken, Singapur Borsası'nda kasım demir cevheri kontratı da 103,55 dolar ile sınırlı bir değişiklik gösterdi.

BHP Group, Çin'deki büyümede soğuma uyarısına rağmen küresel demir cevheri talebi konusunda iyimserliğini dile getirdi. Ancak, eylülde Çin'in ham çelik üretimi, talepteki durgunluk nedeniyle 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca, koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 2,67, kok fiyatları ise yüzde 2,01 oranında düşüş yaşarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de ağırlıklı olarak geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,56, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,4 ve filmaşin yüzde 0,8 düşerken, paslanmaz çelik fiyatları yüzde 0,44 artış gösterdi.

Goldman Sachs’tan çarpıcı petrol fiyatı tahmini: Üç yılın dibine inebilir!Goldman Sachs’tan çarpıcı petrol fiyatı tahmini: Üç yılın dibine inebilir!Emtia Haberleri
Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildiJaponya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildiDünya
ABD Başkanı Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorumABD Başkanı Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorumDünya

 

Demir-Çelik
ABD-Çin ticaret gerilimi demir fiyatlarını etkiledi
ABD-Çin ticaret gerilimi demir fiyatlarını etkiledi
Türkiye ihracatının yüzde 11’inde demir-çelik sektörünün imzası var
Türkiye ihracatının yüzde 11’inde demir-çelik sektörünün imzası var
Demir-çelik üreticileri uyarıyor: Anti-damping gelmezse Türk sanayisi kaybeder
Demir-çelikte anti-damping gelmezse Türk sanayisi kaybeder
Küresel koşullar ve dampingli ürünler demir çelik sektörünü zorluyor
Küresel koşullar ve dampingli ürünler demir çelik sektörünü zorluyor
Türkiye’nin çelik ihracatı yılın ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti
Türkiye’nin çelik ihracatı yılın ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti
ADMİB’den ilk yarıda 1,4 milyar dolarlık ihracat
ADMİB’den ilk yarıda 1,4 milyar dolarlık ihracat