Demir fiyatları Çin'e odaklandı

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'in kritik liderlik toplantısına odaklanılmasıyla dar bir aralıkta işlem gördü. Küresel talep konusunda iyimserlik sürerken, Çin'in gelecekteki ekonomik politikaları piyasalar için belirleyici olacak.

Çin Komünist Partisi liderliği, önümüzdeki beş yıla yönelik ekonomik politikaları belirlemek üzere dört günlük bir toplantıya başlarken, piyasalar gelişmeleri yakından takip etti.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören ocak demir cevheri kontratı 768,5 yuan (107,89 dolar) seviyesinde sabit kalırken, Singapur Borsası'nda kasım demir cevheri kontratı da 103,55 dolar ile sınırlı bir değişiklik gösterdi.

BHP Group, Çin'deki büyümede soğuma uyarısına rağmen küresel demir cevheri talebi konusunda iyimserliğini dile getirdi. Ancak, eylülde Çin'in ham çelik üretimi, talepteki durgunluk nedeniyle 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca, koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 2,67, kok fiyatları ise yüzde 2,01 oranında düşüş yaşarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de ağırlıklı olarak geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,56, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,4 ve filmaşin yüzde 0,8 düşerken, paslanmaz çelik fiyatları yüzde 0,44 artış gösterdi.