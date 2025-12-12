Demir fiyatları geriledi

Dalian demir cevheri, mevsimsel olarak zayıflayan çelik talebi ve artan stoklar nedeniyle değer kaybederek ikinci haftalık kaybına hazırlanıyor. Bu düşüşe paralel olarak, Çin'deki günlük sıcak metal üretimi son üç ayın en düşük seviyesine gerilerken, limanlardaki demir cevheri envanteri neredeyse üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dalian demir cevheri yüzde 0,46 düşüşle ton başına 759,5 yuan seviyesine indi. Singapur demir cevheri gösterge fiyatı ise yüzde 0,45 artışla ton başına 101,9 dolara yükselmesine rağmen, her iki gösterge de bu hafta yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti. Özellikle kuzey Çin'deki düşük sıcaklıklar, mevsimsel olarak çelik talebini zayıflatıyor.

Ortalama günlük sıcak metal üretimi yüzde 1,3 düşüşle 2,29 milyon tona inerek üç ayın en düşük seviyesini gördü. Aynı zamanda, limanlardaki demir cevheri stoku yüzde 0,9 artışla 154,31 milyon tona ulaşarak yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ek olarak, Çinli liderler tüketimi ve yatırımı teşvik etmek amacıyla proaktif maliye politikası taahhüdünde bulunurken, Pekin emlak piyasasını istikrara kavuşturmaya yönelik önlemler de açıkladı. Bu gelişmelerin yanı sıra, kok kömürü ve kok fiyatları sırasıyla yüzde 2,68 ve yüzde 1,84 oranında geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik gösterge fiyatları da düşüş yaşadı: inşaat demiri yüzde 0,68, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,77, filmaşin yüzde 0,12 ve paslanmaz çelik yüzde 0,84 geriledi.