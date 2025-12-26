Demir fiyatları geriledi

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, kok kömürü ve kok gibi çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin baskısı altında düşüş kaydetti. Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,51 gerileyerek ton başına 773,5 yuan (110,40 dolar) seviyesinde işlem gördü. Singapur Borsası’nda Ocak vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,1 düşüşle ton başına 103,95 dolara indi.

SteelHome verilerine göre, Çin limanlarındaki toplam demir cevheri stokları 26 Aralık itibarıyla haftalık bazda yüzde 2,26 artarak yaklaşık 148,8 milyon tona yükseldi. Mysteel’in verilerine göre, Çinli çelik üreticilerinin elindeki beş ana karbon çelik ürünü stoku 25 Aralık’ta 14,5 milyon tona gerileyerek ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin'de çelik talebi düşüş gösteriyor

Avustralya ve Brezilya’daki madenlerin üretim artışı demir cevheri arzını yükseltirken, Çin’in çelik talebi uzun süredir zayıf seyreden emlak piyasası nedeniyle düşüş gösteriyor. 2021 ortasından bu yana süregelen konut fiyatlarındaki gerileme ve satışlardaki daralma, çelik tüketimini olumsuz etkiliyor.

Çin, fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla 12 Aralık’ta çelik ihracatını düzenleyen bir lisans sistemi açıkladı. Ancak Japonya Demir ve Çelik Federasyonu Başkanı Tadashi Imai, bu sistemin sorunları çözmede etkili bir önlem olmayacağını söyledi. Japonya, Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonlarıyla aşırı üretim yaparak düşük fiyatlı ihracat gerçekleştirdiğini ve bunun küresel piyasa koşullarını kötüleştirdiğini eleştirdi.

DCE’de diğer çelik hammaddeleri de sert düşüş yaşadı. Kok kömürü yüzde 4,04, kok ise yüzde 3,39 geriledi. Mysteel’e göre, 25 Aralık’taki açık artırmalarda toplam kok kömürü kargolarının yüzde 47,7’si alıcı bulamadı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda çoğu çelik ürünü gerilerken, inşaat demiri yüzde 1,02, sıcak haddelenmiş levha yüzde 0,76 ve paslanmaz çelik yüzde 0,12 düştü. Tel çubuğu ise yüzde 2,57 artış kaydetti.