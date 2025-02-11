Demir fiyatları Trump’ın tehditleriyle arttı

Vadeli demir cevheri fiyatları, başlıca tedarikçi Avustralya'da hava koşullarına bağlı arz kesintilerine ilişkin endişelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinden kaynaklanan huzursuzluğa ağır basmasıyla üst üste ikinci seansta da kazançlarını artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.14'te yüzde 0,79 artışla 827,5 yuan/tondan (113,24 dolar) işlem gördü.

Kontrat seansın başlarında 830,5 yuan/ton ile 10 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,35 artışla 107,55 dolar/ton ile 10 Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Büyük üreticiler BHP, Fortescue ve milyarder Gina Rinehart'ın Hancock Prospecting tarafından kullanılan Avustralya'nın demir cevheri ihracat merkezi Port Hedland'ın işletmecisi, Meteoroloji Bürosu'nun hava durumu uyarısının ardından gemileri limandan çıkarmaya başlamıştı.

İşlemciler, bunun en büyük tedarikçi Rio Tinto'nun geçen hafta iki Batı Avustralya limanından gemileri temizlemesinin ardından geldiğini ve bunun da dönem boyunca sevkiyatlarda keskin bir düşüşe katkıda bulunduğunu söyledi.

Ancak, Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditlerinin yarattığı huzursuzluk kazançları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,44 ve yüzde 1,06 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,66, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,41, filmaşin yüzde 0,72 ve paslanmaz çelik yüzde 0,71 düştü.