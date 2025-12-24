Demir fiyatları üretim verileriyle düştü
Demir cevheri, küresel ham çelik üretiminin zayıf olduğunu gösteren verilerle düşüş yaşıyor.
Demir cevheri vadeli işlem fiyatları çarşamba günü küresel ham çelik üretimindeki düşüşün baskısıyla daha düşük işlem gördü.
Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs demir cevheri kontratı, TSİ 05:41 itibarıyla yüzde 0.32 düşüşle ton başına 775 yuan (110.29 USD) seviyesinde işlem gördü.
Singapur Borsası'ndaki referans Ocak demir cevheri kontratı ise yüzde 0.55 düşüşle ton başına 103.8 USD oldu.
Danışmanlık şirketi Mysteel, Çinli yüksek fırınlı çelik üreticilerinin geçen hafta zarardan kaçınmak için yalnızca acil üretim ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alım yaparak hammadde alımlarını yavaşlattıklarını belirtti.