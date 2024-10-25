Demir fiyatlarında 3 günlük düşüş bitti mi?

Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları, üç seanslık düşüşün ardından bugün yükseldi ve Çin'den gelen bir dizi teşvik önleminin piyasa duyarlılığını artırmasıyla haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 3,07 artışla 771,5 yuan/ton (108,28 dolar) seviyesinden tamamladı ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 1,71 yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, TSİ 07.05'te yüzde 1,91 artışla 101,2 dolar/tona yükseldi, ancak bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,34 düştü.

Çelik göstergeleri toparlandı

Analistler, son makroekonomik politikaların demirli metallerde toparlanmaya yol açarak demir cevheri fiyatlarının kısa vadede yükselmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Analistlere göre, Pekin'in eylül sonundaki politika değişikliğinin ardından depolar Ulusal Gün tatili öncesinde stoklarını yenileyerek çelik üreticilerinin kârlarını geri kazandı.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,45 ve yüzde 2,47 artışla yeniden yükselişe geçti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri toparlandı. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 2, inşaat demiri yüzde 1,84, paslanmaz çelik yüzde 1,33 ve filmaşin yüzde 0,9 yükseldi.