Demir fiyatlarında Çin belirsizliği

Demir cevheri dar aralıkta seyrediyor, yatırımcılar yeni Çin teşviklerine ilişkin ipuçlarını bekliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, seansın başlarında 789,5 yuan/ton ile gün içi en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra sabah işlemlerini yüzde 0,19 düşüşle 783 yuan/ton (109,96 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.53'te 103,7 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.

Her iki gösterge de resmi verilerin Çin'in imalat faaliyetlerinin Ekim ayında son altı ayda ilk kez genişlediğini göstermesinin ardından seansın başlarında yükseldi ve Pekin'in son teşvik önlemlerinin hırpalanmış ekonominin köşeyi dönmesine yardımcı olduğunu gösterdi.

Ancak, Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimî Komitesi'nin toplanacağı önümüzdeki hafta yatırımcıların daha fazla teşvik önlemi konusunda temkinli davranması nedeniyle kazançlar azaldı.

Analistler, daha fazla sevkiyatın gelmesiyle arz baskısının devam etmesinin muhtemel olduğunu, çelik üreticilerinin para kazanabilecekleri zaman üretimi artırmasıyla temel çelik üretim bileşenine olan talebin sağlam kalması nedeniyle görünümü bulanıklaştıran karışık temeller olduğunu belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,99 ve yüzde 1,17 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,08, filmaşin yüzde 0,75 ve paslanmaz çelik yüzde 0,62 değer kaybetti.