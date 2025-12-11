Demir fiyatlarında Çin oynaklığı

Çin'den gelecek politika sinyalleri piyasalar tarafından merakla beklenirken, demir cevheri vadeli işlemleri karmaşık bir seyir izliyor. Küresel piyasalar, ülkenin ekonomik büyümeye yönelik atılımlarını belirleyecek kritik toplantılara odaklanmış durumda.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 0,26 artışla 769 yuan/tona yükselirken, Singapur Borsası'nda ocak vadeli demir cevheri yüzde 0,34 düşüşle 102,4 dolara geriledi. Piyasa katılımcıları, özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından Çin'den yeni teşvik önlemleri beklentisi içinde.

IMF, Çin'in büyüme tahminlerini 2025 için yüzde 5'e ve 2026 için yüzde 4,5'e yükseltirken, ülkenin iç talebi genişleterek ekonomiyi desteklemeye yönelik proaktif politikalar izleyeceği belirtildi. Ancak, artan demir cevheri arzı ve çelik talebindeki zayıflama, cevher fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, koklaşabilir kömür fiyatlarının yüzde 0,6, kok fiyatlarının ise yüzde 0,36 düşmesine neden oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergelerinde de benzer bir tablo vardı; inşaat demiri yüzde 0,35, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,12 ve paslanmaz çelik yüzde 0,16 düşerken, filmaşin fiyatları sabit kaldı.