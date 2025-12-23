Dünyada ham çelik üretimi düşerken, Türkiye’de yükseldi

Dünya Çelik Birliği’nin (Worldsteel) açıkladığı verilere göre, Kasım 2025’te raporlama yapan 70 ülkede dünya ham çelik üretimi 140,1 milyon ton oldu. Bu rakam, Kasım 2024’e kıyasla yüzde 4,6’lık bir düşüşe işaret etti. Türkiye ise 3,3 milyon ton üretimle yüzde 10,0’luk artış kaydetti.

Bölgesel bazda bakıldığında, Afrika’da ham çelik üretimi Kasım ayında 2,0 milyon tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Asya ve Okyanusya’da üretim 99,9 milyon ton olarak gerçekleşirken yüzde 7,1 geriledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde üretim 10,2 milyon tonla yüzde 3,5 düşerken, AB dışı Avrupa’da üretim 3,7 milyon tonla yüzde 9,8 arttı. Orta Doğu’da üretim 5,5 milyon tonla yüzde 8,2 yükseldi.

Kuzey Amerika’da 9,0 milyon tonluk üretimle yüzde 5,4 artış kaydedildi. Rusya, diğer BDT ülkeleri ve Ukrayna’da üretim 6,3 milyon tonla yüzde 3,9 azalırken, Güney Amerika’da üretim 3,5 milyon tonla yüzde 2,4 arttı.

11 ayda dünyada üretim geriledi

Ocak-Kasım 2025 döneminde ise toplam ham çelik üretimi 1 milyar 662,2 milyon ton olarak hesaplandı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 düşüş gösterdi.

Bu dönemde Afrika yüzde 4,2 artışla 21,3 milyon ton, Orta Doğu yüzde 3,4 artışla 51,6 milyon ton ve Kuzey Amerika yüzde 1,2 artışla 98,7 milyon ton üretim yaptı.

Buna karşılık Asya ve Okyanusya yüzde 2,2, AB ülkeleri yüzde 3,3 ve Rusya ile BDT ülkeleri yüzde 5,0 geriledi.

Türkiye’de artış yüzde 10

Ülke bazında değerlendirildiğinde, kasım ayında Çin 69,9 milyon ton üretimle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 düşüş kaydetti. Hindistan 13,7 milyon tonla yüzde 10,8 artış sağlarken, ABD 6,8 milyon ton üretimle yüzde 8,5 büyüdü. Japonya’nın üretimi 6,8 milyon tonla yüzde 1,6 azalırken, Rusya’nın üretimi 5,2 milyon tonla yüzde 6,6 düştü. Türkiye ise 3,3 milyon ton üretimle yüzde 10,0’luk artış kaydetti.

Ocak-Kasım döneminde Hindistan yüzde 10,3’lük artışla 150,1 milyon tona ulaşırken, Çin’in üretimi yüzde 4,0 düşüşle 891,7 milyon ton oldu.

Türkiye, Ocak-Kasım döneminde yüzde 2,0 artışla 34,6 milyon ton üretim gerçekleştirdi.