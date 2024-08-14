İDİS’te arıza demirde sevkiyat ve siparişi durdurdu!

Kocaeli-EKONOMİ

İDİS’te dün başlayan arıza demir çelik sevkiyatında aksamalara yol açtı. Fabrikalarda yüklemeler durdu, oluşan yoğunluk nedeniyle fabrikalar stok vermeyeceklerini duyurdular. Sistemin normal işleyişe ne zaman döneceği konusunda net bir bilgiye sahip olmayan firmalar net bir bilgilendirmenin taraflarına yapılmadığını söylediler. Firmalar web sayfalarından müşterilerine İDİS’te yaşanan sistem hatası nedeniyle sipariş alamadıklarını bildirdiler.

1 Ocak’ta uygulamaya giren inşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir ve takip edilebilir olmasına olanak sağlayan İnşaat demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) üretici/ithalatçı firmalar, güvenlikli işaret ile işaretledikleri inşaat demiri bağlarına, İDİS üzerinden aktive ettikleri güvenlikli etiketleri uygulayacaklardır. Güvenlikli işaretle işaretlenerek ve güvenlikli etiket ile etiketlenerek İDİS üzerinden aktive edilen inşaat demiri bağı, üretim/ithalat aşamasından inşaat sahasında son kullanımına dek her aşamasında mobil uygulama üzerinden ilerletilecektir.