Küresel çelik üretimi 2025'te düştü: Türkiye'nin üretimi arttı

Worldsteel tarafından yayımlanan rapora göre, küresel ham çelik üretimi 2025 Aralık ayında yüzde 3,7 azalarak 139,6 milyon ton, Ocak-Aralık 2025 döneminde ise üretim yüzde 2 düşüşle 803,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Rapora göre Türkiye Aralık 2025’te yüzde 18,5 artışla 3,5 milyon ton, yıl genelinde yüzde 3,3 artışla 38,1 milyon ton üretimle listede yer aldı.

Worldsteel verileri, dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yüzde 98’ini temsil eden 70 ülkeden derleniyor.

Bölgesel bazda Asya ve Okyanusya'da Aralık 2025’te 99,7 milyon ton, 2025 genelinde 324,5 milyon ton ile en yüksek üretimi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği üretimi aralıkta 9,9 milyon ton, yıl genelinde 126,2 milyon ton oldu.

Kuzey Amerika 9,0 milyon ton (Aralık) ve 107,4 milyon ton (yıl geneli) üretim kaydetti.

Orta Doğu 5,3 milyon ton ve 56,9 milyon ton, Afrika 1,9 milyon ton ve 23,2 milyon ton, Güney Amerika 3,2 milyon ton ve 41,5 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

Ülke bazında ilk 10 üretici arasında Çin aralıkta 68,2 milyon ton, 2025 genelinde 960,8 milyon ton ile ilk sırada yer aldı.

Hindistan 14,8 milyon ton ve 164,9 milyon ton, ABD 6,9 milyon ton ve 82,0 milyon ton üretim yaptı. Japonya 6,6 milyon ton ve 80,7 milyon ton, Rusya 5,8 milyon ton ve 67,8 milyon ton, Güney Kore 5,2 milyon ton ve 61,9 milyon ton seviyelerinde gerçekleşti.

Almanya 2,7 milyon ton ve 34,1 milyon ton, Brezilya 2,6 milyon ton ve 33,3 milyon ton, İran ise 3,0 milyon ton ve 31,8 milyon ton ham çelik üretimi kaydetti.