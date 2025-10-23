  1. Ekonomim
Dünya Çelik Birliği verilerine göre, küresel ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 1,6 azalırken, Türkiye’nin üretimi aynı dönemde yüzde 3,3 artış kaydetti. Çin’in üretimi ise yüzde 4,6 düşüşle 73,5 milyon tona geriledi.

Küresel çelik üretimi azalırken Türkiye'nin üretimi arttı
Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) verilerine göre, küresel ham çelik üretimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,6 düşüşle 141,7 milyon tona geriledi. Bu dönemde Çin'in üretimi de düşüş gösterdi.

Eylül ayında dünya genelinde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,6 düşüşle 141,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dünya Çelik Birliği'nden edinilen bilgilere göre, aynı ay içinde Çin'in çelik üretimi ise yüzde 4,6'lık bir düşüşle 73,5 milyon ton olarak kaydedildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 3,2 milyon ton oldu.

İlk 9 ayda küresel çelik üretimi yüzde 1,6 düşüşle 1 milyar 373,8 milyon tona, Çin'in üretimi yüzde 2,9 düşüşle 746,3 milyon tona inerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 0,6 artışla 28,1 milyon ton oldu.

