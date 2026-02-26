Küresel çelik üretimi azalırken, Türkiye'de arttı

World Steel Association (Worldsteel) verilerine göre, ocak ayında 69 ülkede toplam ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 147,3 milyon ton oldu. Küresel üretimdeki düşüşte özellikle Asya’daki gerileme etkili oldu.

Ocak ayında Türkiye'nin üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 3,4 milyon ton oldu.

Dünyanın en büyük üreticisi Çin'in ocak ayı ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 düşüşle 75,3 milyon tona gerilerken, Hindistan'ın üretimi yüzde 10,5 artarak 15,1 milyon tona ulaştı. ABD'nin üretimi yüzde 3,3 artarak 7.1 milyon ton olurken, Japonya'nın üretimi yüzde 0,5 kayıpla 6,8 milyon tona indi.

Küresel çelik sektöründe yıllık bazda daralma eğilimi sürdü

Bölgesel bazda incelendiğinde Afrika’nın üretimi yüzde 5,8 artışla 2,0 milyon tona yükseldi. Asya ve Okyanusya’da üretim yüzde 8,6 azalarak 107,6 milyon tona gerilerken, Avrupa Birliği’nde (27 ülke) üretim yüzde 2,3 düşüşle 10,3 milyon ton olarak gerçekleşti. AB dışındaki Avrupa ülkelerinde ise üretim yüzde 4,4 artarak 3,7 milyon tona çıktı.

Orta Doğu’da ham çelik üretimi yüzde 12,6 artışla 4,8 milyon tona yükselerek en güçlü artışı kaydetti. Kuzey Amerika’da üretim yüzde 0,6 azalarak 9,2 milyon ton olurken, Rusya ve diğer BDT ülkeleri ile Ukrayna’da üretim yüzde 8,6 düşüşle 6,5 milyon tona geriledi. Güney Amerika’da ise üretim yüzde 1,2 azalışla 3,4 milyon ton olarak açıklandı.

Ocak ayı itibarıyla yılın ilk ayında toplam üretim 147,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, küresel çelik sektöründe yıllık bazda daralma eğiliminin sürdüğü görüldü.